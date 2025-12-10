Hijo de Dina Páucar confirma relación con Yarita Lizeth y reciben bendición de la 'Diosa hermosa del amor'

Alejandro Sánchez Páucar, hijo de la cantante folclórica Dina Páucar, confirmó su relación sentimental con la artista puneña Yarita Lizeth. La noticia fue anunciada por el propio Alejandro durante una transmisión en vivo en TikTok.

"No me gusta hablar de mi vida privada, pero estoy contento de decir que sí... La vida nos ha traído sorpresas, y creo que esta es una de las más gratas", confesó el músico en el live en redes sociales.

Reacciones y apoyo de Dina Páucar

Yarita Lizeth se mostró sorprendida por la declaración, destacando que era la primera vez que el reservado músico hablaba abiertamente de su vida personal. Posteriormente, la artista grabó un video con Dina Páucar, madre de Alejandro, quien manifestó su apoyo. "Feliz por mi niña y por Alejandro", dijo la cantante folclórica.

Dina Páucar añadió que conoce a Yarita desde 2012 y negó que la relación fuera por interés, contradiciendo versiones circulantes en internet. "No es nada por interés, es una amistad genuina, así que ya saben", afirmó la artista.

Separación de Yarita Lizeth

Como se recuerda, los rumores sobre el vínculo se intensificaron tras la separación de Lizeth de su esposo, el ciudadano sueco Patric Lundberg, hace aproximadamente siete meses. En su momento, Yarita Lizeth había atribuido su divorcio a la priorización de su carrera, descartando la participación de terceras personas.