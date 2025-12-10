Shakira se conmueve durante su homenaje a Gustavo Cerati en Argentina

La cantante colombiana Shakira rindió un emotivo homenaje a Gustavo Cerati durante su concierto en Buenos Aires, en el estadio de Vélez el pasado el 8 de diciembre, como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour"

El tributo se centró en la interpretación de la canción "Día Especial", que compusieron ambos y grabaron juntos en 2005 para el álbum Fijación Oral Vol. 1 y lo más emotiva fue que el líder de Soda Stereo cantó a dúo en el escenario gracias a la tecnología.

Una amistad para siempre

Antes de comenzar la canción, Shakira dedicó unas palabras a su amigo: "Yo tenía un amigo al que nunca olvidaré, que siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial y por eso nuestra amistad durará para siempre".

Mientras Shakira cantaba, imágenes del icónico Gustavo Cerati aparecieron en la pantalla, convirtiendo la interpretación en un homenaje y lleno de nostalgia. Con un público argentino visiblemente conmovido, la colombiana recordó la amistad y las colaboraciones que marcaron una etapa significativa en su carrera.

Cabe señalar que, Shakira y Cerati mantuvieron una estrecha amistad y colaboración musical. Además de "Día Especial", trabajaron juntos en otras canciones, como el éxito "No", donde Cerati coescribió, coprodujo y tocó la guitarra.