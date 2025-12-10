Periodistas mexicanos se disculpan con Clíver Huamán ‘Pol Deportes’ tras comentarios ofensivos

El nombre de Clíver Huamán, conocido en redes como ‘Pol Deportes’, volvió a convertirse en tendencia, esta vez tras recibir una disculpa pública desde México. El programa “Fútbol al Día”, transmitido por Canal 6 Multimedios, pidió perdón por los comentarios realizados por el periodista Javier Olvera, quien se burló del joven peruano en una reciente emisión.

DISCULPAS DESDE MÉXICO

Durante la más reciente transmisión del programa, el periodista David De la Garza tomó la palabra para dirigirse a Clíver Huamán y a los peruanos. “Quiero pedirle una disculpa a Perú, en nombre de todos los periodistas mexicanos. La empresa no está de acuerdo”, expresó el comunicador, en un mensaje que fue rápidamente difundido en redes sociales.

De la Garza agregó que los dichos de su colega no representan la postura del programa ni del canal, y que Olvera fue sancionado por su comportamiento. “Sus palabras no son compartidas por ninguno de los panelistas”, enfatizó. El gesto fue valorado por usuarios peruanos y mexicanos, quienes resaltaron la importancia de la empatía y el respeto en los medios de comunicación.

LAS PALABRAS QUE CAUSARON INDIGNACIÓN

Días atrás, Javier Olvera había generado indignación al referirse de forma sarcástica a la historia de Pol Deportes, un joven de 16 años que saltó a la fama por cubrir eventos deportivos, entre ellos la final de la Libertadores desde un cerro de Lima. “Estudiantes de comunicación, no estudien las teorías del periodismo. Suban cerros y causen impacto con los medios para que los inviten y se cuelguen”, dijo en tono irónico.

Las palabras provocaron una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios recordaron el esfuerzo y la perseverancia del joven comunicador peruano. Tras el incidente, Clíver Huamán no emitió mayores comentarios, aunque su historia de superación y vocación periodística sigue inspirando a miles de jóvenes dentro y fuera del país.