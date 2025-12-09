Pamela Franco tras la llegada de Cueva a Juan Pablo II: "A él le sobra el talento"

La cantante Pamela Franco se pronunció tras confirmarse la llegada de su pareja, el futbolista Christian Cueva, al Juan Pablo II, tras su paso por Ecuador donde defendió los colores de Emelec.

En declaraciones para Amor y Fuego, la artista se mostró orgullosa por el fichaje de "Aladino" al equipo de Agustín Lozano, presidente de la FPF, y aseguró que el talento del futbolista se mantiene vigente pese a las críticas.

"Hablar de él como futbolista, yo creo que pecaría porque a él le sobra el talento. Aparte, yo le he dicho a él que es un hombre capaz de realizar lo que se le provoca y a la gente le gusta, lo acepta, lo quiere y eso, pocas personas pueden jactarse de que pueden hacerlo", dijo.

DESCARTA SU RETIRO

Por otra parte, Pamela Franco aseguró que el exseleccionado nacional no piensa en el retiro y seguirá trabajando para volver a tener un lugar en la "Bicolor": "Lo van a ver trabajando siempre en el futbol, todavía no lo ha dejado y le falta mucho", sostuvo.