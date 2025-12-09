Habilitan nuevas zonas para shows de Bad Bunny en Lima: Confirman "La Casita" y sector "Los Vecinos"

La productora F&M Entertainment confirmó que vienen trabajando en un plan de acomodación y ampliación para los conciertos que el reggaetonero puertorriqueño, Bad Bunny, dará en nuestro país el próximo año.

Por indicaciones del equipo técnico del Debí Tirar Más Fotos World Tour, la organización decidió reestructurar el diseño del Estadio Nacional y confirmaron la incorporación de las zonas "La Casita" y el sector "Los Vecinos".

"Se añadirán nuevas localidades alrededor del escenario principal, incluyendo las zonas: Los Vecinos, PIT A y PIT B. Además, se incorporará el escenario B, conocido como "La Casita", uno de los elementos más icónicos de este tour", se lee en la web de Ticketmaster.

¿CUÁNDO SON LOS CONCIERTOS?

Cabe precisar que los shows del "Conejo Malo" están programados para el 16 y 17 de enero del 2026, respectivamente. El artista tuvo que reorganizar su agenda y adelantar las fechas de sus shows en Lima debido a su participación en el show de medio tiempo del Superbowl el próximo 8 de febrero.