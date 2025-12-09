Tilsa Lozano revela que Jackson Mora debe plata a su familia: “Hasta ahora no les paga”

La conductora Tilsa Lozano encendió nuevamente la farándula nacional al revelar que su exesposo, Jackson Mora, mantiene deudas pendientes con familiares suyos. Las declaraciones fueron hechas en el programa ‘La noche habla’, tras su reciente participación en ‘El valor de la verdad’.

Tilsa aseguró que Mora “lo viene ‘pelotudeando’ desde hace meses” y que varias personas de su entorno familiar aún esperan recibir los pagos pendientes. Entre los afectados, mencionó a un primo que no ha recibido el dinero de un evento realizado en Argentina.

"Les debe plata a personas de mi familia que hasta ahorita no les paga. No voy a dar detalles de a quién, pero sí, efectivamente le debe plata a personas de mi familia, que lo viene 'pelotudeando' hace meses y meses", declaró.

La conversación se originó luego de que Ric La Torre le preguntara si Jackson Mora la había estafado, recordando declaraciones anteriores de Tilsa sobre haber sido víctima de fraude en varias ocasiones.

CAMIONETA EN DISPUTA

Sin embargo, este no sería la única deuda que tiene Jackson Mora con Tilsa Lozano. La exmodelo, señaló que no ha cumplido un compromiso notarial de pagar las cuotas correspondientes por la compra de una camioneta a su nombre.

La conductora indicó que ella ha tenido que cubrir los pagos para evitar que el vehículo sea embargado. “Me ‘enyucaron’ la deuda a mí porque fue un préstamo que se pidió cuando estábamos casados”, afirmó.