Presidente José Jerí no descarta cenar con Samantha Batallanos y ella da el primer paso

Un intercambio inesperado entre el presidente José Jerí y la modelo Samantha Batallanos se volvió viral tras una entrevista en la que el mandatario fue consultado sobre los halagos que la exreina de belleza le hizo días atrás. Lejos de esquivar la pregunta, Jerí respondió con humor y dejó abierta la posibilidad de compartir una cena con ella, generando una ola de reacciones en redes sociales.

"HABRÍA QUE VER LAS OPORTUNIDADES"

Durante su participación en el pódcast Siempre a las 8, el presidente fue sorprendido con una pregunta directa: “Hay una chica que quiere cenar con el presidente… se está poniendo nervioso. Usted es bien coqueto, ¿no? ¿Quiere cenar con Samantha?”, le dijo Leiva, desatando risas en el estudio.

Con evidente incomodidad, Jerí respondió: “Habría que ver las oportunidades en que se den las cosas y los momentos”. Luego, intentó poner paños fríos al asunto agregando: “Lo cierto es que, por el ritmo de trabajo, sería un poco complicado”. Sin embargo, su sonrisa no pasó desapercibida para los seguidores del programa.

RESPUESTA INMEDIATA: "YO INVITO"

Foto: Instagram Samantha Batallanos.

La reacción de Samantha Batallanos no se hizo esperar. Desde sus redes sociales, la modelo comentó la publicación del pódcast con un breve pero contundente mensaje: “Yo invito”. La frase desató una lluvia de comentarios y memes, convirtiendo el tema en tendencia nacional.

Horas después, Batallanos subió un video en tono humorístico donde ensayaba “cómo comportarse como primera dama”, provocando risas y sumando miles de visualizaciones. La escena se viralizó en cuestión de minutos, consolidando a la modelo y al presidente Jerí como protagonistas del momento más comentado del día en la política peruana.