Jimmy Kimmel renueva con ABC hasta 2027 tras polémica censura por críticas a Donald Trump

El presentador Jimmy Kimmel volverá a liderar las noches de la televisión estadounidense por al menos tres años más. Tras un periodo de controversia y suspensión temporal, el conductor de Jimmy Kimmel Live! firmó una extensión de contrato con ABC, propiedad de Disney, garantizando la emisión del exitoso late show hasta 2027.

RÉCORD HISTÓRICO DE AUDIENCIA

El contrato renovado, revelado por The Hollywood Reporter, llega después de uno de los momentos más tensos en la carrera del comediante. En septiembre pasado, la cadena ABC suspendió abruptamente su programa luego de que Kimmel criticara a la administración del presidente Donald Trump por su reacción ante el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

La medida generó fuertes cuestionamientos a la cadena y a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), cuyo presidente Brendan Carr —cercano a Trump— amenazó con retirar licencias a las filiales de ABC si no sancionaban al humorista. Sin embargo, el retorno de Kimmel el 23 de septiembre superó todas las expectativas: 6,3 millones de espectadores, el mayor registro del programa en una década.

KIMMEL DESAFÍA A TRUMP Y LIDERA LA OPINIÓN PÚBLICA

El monólogo que provocó la suspensión se convirtió en un símbolo de resistencia mediática. Kimmel satirizó al movimiento MAGA (Make America Great Again), acusándolo de intentar “blanquear” al asesino de Kirk con fines políticos. La polémica disparó su popularidad: una encuesta de YouGov y The Economist mostró que el comediante superó a Trump en índice de aprobación por cuatro puntos porcentuales en octubre.

Mientras el expresidente celebró inicialmente la cancelación del programa y calificó a Kimmel de “sin talento”, su regreso televisivo consolidó al presentador como una de las voces más influyentes del entretenimiento estadounidense. Con esta renovación, Jimmy Kimmel Live! no solo se asegura continuidad, sino también un lugar privilegiado en la discusión pública y política de Estados Unidos.