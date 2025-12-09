‘Pol Deportes’, inicia nueva etapa en Europa: estudiará periodismo deportivo en España

La historia de ‘Pol Deportes’ sigue inspirando a miles de jóvenes peruanos. Cliver Huamán, el adolescente que se hizo viral narrando la final de la Libertadores desde un cerro en Lima, acaba de confirmar su ingreso a un programa de estudios de periodismo deportivo en España. Su talento, esfuerzo y carisma lo han llevado de Andahuaylas a los estadios europeos, donde ahora cumple uno de sus mayores sueños.

EL SUEÑO CONTINÚA

El joven narrador viajó recientemente a Europa para cubrir el partido entre el Real Madrid y Manchester City por la Champions League 2025, en una colaboración con Diario Marca. Esta experiencia marcará su debut internacional como comentarista. En paralelo, su hermano confirmó a través de una transmisión en TikTok que Cliver iniciará un curso de periodismo deportivo en Madrid, con una duración de ocho meses, una vez concluya su etapa escolar.

La oportunidad se concretó gracias al apoyo de diversos medios deportivos internacionales, que financiarán su formación profesional. Con apenas 17 años, el joven andahuaylino demuestra que la constancia y la pasión por el deporte pueden abrir puertas incluso más allá del país.

POL DEPORTES A MADRID

‘Pol Deportes’ alcanzó la fama mundial tras difundir un video en el que narraba la final de la Copa Libertadores desde un cerro aledaño al Estadio Monumental. Su entrega y estilo genuino captaron la atención de millones de usuarios, convirtiéndolo en un referente del periodismo deportivo joven y popular.

En Perú, también tuvo su primera oportunidad profesional narrando el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima en los playoffs de la Liga 1 2025, desde el Estadio Nacional. Ahora, su salto a Europa no solo representa un logro personal, sino también un símbolo de esperanza para los jóvenes talentos del interior del país que sueñan con triunfar en los medios.