Fátima Bosch abandona entrevista en vivo tras preguntas sobre polémicas que rodean su coronación como Miss Universo 2025

Momentos de tensión marcaron la más reciente aparición pública de Fátima Bosch, Miss Universo 2025. La mexicana abandonó una entrevista en vivo en el programa Pica y se extiende, de Telemundo, luego de mostrarse incómoda ante preguntas relacionadas con las controversias que rodean su coronación.

Bosch fue recibida por los conductores Lourdes Stephen y Carlos Adyan, quienes desde el inicio la interrogaron sobre los cuestionamientos a su elección como reina universal, así como sobre las investigaciones internas del certamen y la demanda presentada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia. El ambiente se tornó tenso rápidamente.

Una de las preguntas que habría marcado el punto de quiebre fue formulada por Adyan, quien mencionó la discusión sobre las visas de las candidatas. “¿Qué les dirías a las chicas que quizá no tienen el privilegio de una visa como la tuya?”, consultó el presentador.

Bosch respondió que todas las competidoras deberían tener las mismas oportunidades “sin importar su pasaporte”, aunque añadió que Miss Universo “es una empresa” que requiere a alguien que pueda “viajar fácilmente”.

Más adelante, Stephen le preguntó si habría participado aun conociendo las polémicas posteriores a su coronación, como la congelación de cuentas del presidente del certamen, Raúl Rocha. Bosch defendió su presencia en el concurso: “Miss Universo es un sueño. Yo no tengo nada que ver con esos temas. Mi trabajo es ser una voz para las mujeres”.

La reina también lamentó que la atención mediática se centre en polémicas y no en su labor social. “Tristemente, vivimos en una sociedad donde molesta ver a una mujer brillar. A mí nadie me pregunta por mi trabajo o mis causas sociales”.

Otro momento tenso surgió cuando Adyan mencionó la demanda por difamación presentada por Itsaragrisil, después de que Bosch asegurara que él la llamó “tonta” frente a otras concursantes. La reina negó en vivo tener alguna demanda: “No he difamado a nadie. No quiero hablar de ese tema”. Sin embargo, el conductor reveló posteriormente que, fuera de cámaras, Bosch sí reconoció estar al tanto del proceso legal y que su padre “ya estaba manejando la situación”.

ABANDONA EL SET

La entrevista duró alrededor de 10 minutos antes de pasar a un corte comercial. Pese a que se había anunciado que Bosch permanecería en el programa durante toda la semana, al regresar del corte Adyan informó que la reina abandonó el estudio y canceló su agenda con Telemundo sin dar explicaciones.