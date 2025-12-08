La Tigresa del Oriente sorprende en el nuevo videoclip de Karol G, “Tropicoqueta”

La Tigresa del Oriente volvió a encender las redes sociales tras aparecer en el videoclip oficial de “Tropicoqueta”, el nuevo lanzamiento musical de Karol G. La artista peruana, ícono de la cultura pop latinoamericana, se convirtió en una de las participaciones más comentadas de la producción.

El videoclip, estrenado junto al documental global “La Premiere”, reúne a diversas figuras representativas del entretenimiento latino. La Tigresa del Oriente lució su característico estilo felino dentro de un set vibrante y colorido, momentos que no pasó desapercibido en el video de la colombiana.

La producción muestra su ingreso al set luciendo atuendos brillantes y participando en secuencias donde se mezclan ritmos tropicales, referencias visuales y símbolos del folclore latino.

Su aparición se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del videoclip, posicionando su nombre entre las tendencias de redes sociales y búsquedas en Google.

LA TIGRESA DEL ORIENTE “ES CLAVE”

A través de sus redes sociales, la Tigresa del Oriente reveló detalles de su viaje a Colombia y agradeció a Karol G por incluirla en esta nueva producción. “Gracias a mi amiga Karol G por esta linda experiencia. Garritas Positivas juuuauuj”, escribió la artista peruana, quien además añadió: “Soy clave”.