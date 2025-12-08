Tilsa Lozano rompió su silencio y se arrepintió de su relación con “Loco” Vargas: “Pagué mi karma”

La polémica historia entre Tilsa Lozano y Juan Manuel “Loco” Vargas volvió a encenderse luego de más de una década, tras el inesperado regreso de la exmodelo a “El valor de la verdad”. Su confesión inicial, directa y sin rodeos, reabrió un capítulo que muchos creían cerrado.

Tilsa Lozano regresó este domingo al programa de Beto Ortiz y sorprendió al reconocer públicamente que se arrepiente de haber sido enamorada del exfutbolista cuando él mantenía una familia. “Hoy, a mis 42 años, no tomaría las mismas decisiones, no me creería los mismos floreos. No aceptaría las mismas condiciones. No soy la misma persona”, señaló.

La ex “vengadora” sostuvo que su visión ha cambiado por completo y que hoy prioriza la paz emocional sobre la adrenalina y el caos que vivió en aquella relación con el entonces futbolista de la Fiorentina.

“Me da pena la Tilsa de esa época y la situación que vivieron todos los involucrados. Creo que nadie la pasó bien. Sí, pagué mi karma y lo pagué multiplicado. Me tocó estar del otro lado”, expresó la exmodelo.

DISCULPAS A LA FAMILIA DE VARGAS

Tilsa ofreció disculpas a quienes se vieron involucrados y afectados por la relación, en especial a la familia de Vargas. “En esa época no tomaba conciencia de lo que una mamá podría sentir… y pido disculpas. Por más que no considero que haya sido la responsable absoluta de eso”, sentenció.