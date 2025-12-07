Samahara Lobatón difunde video donde increpa a Bryan Torres por presunta infidelidad

Tras anunciar su separación, Samahara Lobatón enseñó un video de la cámara de seguridad de su habitación donde se aprecia el momento en que confronta al cantante Bryan Torres por una presunta infidelidad.

La influencer se presentó en el programa "Esta Noche" para difundir cómo descubrió el material que detonó el fin de su relación con el padre de sus dos últimos hijos. Durante la entrevista, Lobatón aclaró que no revisó el celular de Torres por desconfianza inicialmente, sino para realizar pagos y gestiones domésticas.

"Estuve más de una hora con el celular, estaba pagando cosas. Luego dije: ‘Voy a revisar’. Yo nunca reviso teléfonos […] y algo me hizo ir a sus fotos. Pero el iPhone tiene una parte que dice ‘ocultos’ y se desbloquea… y encuentro eso y muchas cosas más", relató.

Conflicto captado por cámaras

Samahara explicó que una de las fotos que la afectó mostraba a Torres con un reloj que ella misma le había regalado hace pocos meses, detalle que confirmó que el material era reciente. El clip mostrado en el programa registra a la joven revisando el celular, reaccionando al ver contenido comprometedor y luego dirigiéndose hacia Torres, quien dormía, para despertarlo y exigirle explicaciones. "¿Quién es ella?", se le escucha decir.

Niega acusaciones de infidelidad

El cantante se levantó de inmediato y retiró el móvil de las manos de Lobatón, negándolo todo. "Te lo juro por mis hijos que ni siquiera sé. ¿Por qué quieres pelear?", respondió. En medio del llanto, ella continuó reprochándole "Borraste tu conversación con Sandra, con Ale. Tienes hartas mujeres ahí… ¿Por qué me has hecho esto si ya te perdoné?". Para Lobatón, las pruebas eran suficientes para increpar a Torres, quien negó los hechos y optó por jurar por sus hijos.