Rafael Ithier: a los 99 años falleció el fundador de la orquesta “El Gran Combo de Puerto Rico”

Su partida ha remecido el mundo de la salsa. El legendario músico puertorriqueño Rafael Ithier Natal, uno de los fundadores de la legendaria orquesta El Gran Combo de Puerto Rico, falleció anoche a los 99 años por complicaciones en su salud.

Tras conocerse su muerte, varios artistas expresaron su pesar y condolencias a la familia del artista salsero mediante sus redes sociales. El músico estaba hospitalizado desde hace varios días debido a una neumonía que al final no logró superar.

ARTISTA SE PRUNUNCIAN

“El universo salsero pierde uno de sus pilares más importantes ‘Don Rafael Ithier’, fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta más importante del mundo ‘EL GRAN COMBO DE PR’”, expresó el salsero Víctor Manuelle en su página de Facebook.

Por su parte, la merenguera puertorriqueña Olga Tañón agradeció, de igual manera en su cuenta de Facebook, a Rafael Ithier “por darnos tanto, por enseñarnos tanto, por su profesionalismo, cariño y respeto. Te llevaré siempre dentro de mi corazón”, apuntó.

UN LEGADO ETERNO

La legendaria orquesta de salsa La Sonora Ponceña, dirigida por el pianista Papo Lucca, también lamentó la muerte de Ithier, a través de las redes sociales. “El cielo recibe a un gigante de la música salsa, y en la tierra queda un legado eterno de puro arte”, indicó.

Finalmente, la banda colombiana de salsa Guayacán, se unió a las condolencias de otros músicos por la partida de Ithier. “La música latina se despide de uno de sus gigantes. Nos deja un legado que trascenderá generaciones. Descansa en paz inolvidable maestro”, señaló.