Scarlett Johansson se une al elenco de ‘The Batman 2’: ¿A qué personaje interpretará?

Con la esperada vinta de The Batman 2 en pleno desarrollo en las oficinas de DC, acaba conocerse la noticia de que Scarlett Johansson se convertiría en su nuevo fichaje.

La actriz de Viuda Negra en el Universo Cinematográfico de Marvel cambiará de franquicia para establecerse en el oscuro mundo del Caballero Oscuro junto al actor Robert Pattinson y el directo Matt Reeves.

¿Será el interés amoroso de Bruce Wayne?

Sobre el papel que realizaría no se sabe aún, pero se especula que podría dar vida a Andrea Beaumont un interés amoroso de Bruce Wayne que se convierte en una villana, lo que encajaría con la trama rumoreada de la secuela que conecta con el pasado de Bruce.

Otra posibilidad sería que encarne a la villana Poison Ivy, una de las villanas más populares del universo Batman, una mujer irresistible y letal.

Cabe señalar que, la información oficial indica que Scarlett Johansson se encuentra en negociaciones finales para un papel protagonista en la secuela de Matt Reeves, pero todos sabemos que su presencia en la cinta ya garantiza el éxito de esta.