La saga ‘Men in Black’ resucita con una nueva película, la quinta

Vuelven los que nos protegen de los ataques de seres de otros planetas, sin que nos enteremos de su existencia. La empresa Sony Pictures acaba de dar luz verde a la nueva cinta Men in Black 5, una nueva película de la clásica saga de ciencia ficción.

La compañía quiere resucitar su franquicia siete años después de la última entrega, que no funcionó lo bien que se esperaba. Como se recuerda el reboot protagonizado por Chris Hemsworth y Tessa Thompson no gustó ni a la crítica ni al público.

Para Men in Black 5, Sony ha contratado al guionista Chris Bremner para que se encargue de la historia. Un fichaje clave que puede traer consigo el auténtico renacer de la saga protagonizada por Will Smith.

El color negro les queda bien

Por ahora, se desconocen exactamente los detalles de la trama que trataría esta Men in Black 5, con o sin Will Smith, por lo que aún habrá que esperar para poder disfrutar de su estreno en cines.

Cabe señalar que, este guionista fue el encargado de escribir el resurgir de la saga Bad Boys con las dos entregas más recientes, Bad Boys for Life y Bad Boys: Ride or Die.