Kim Kardashian reveló que le han diagnosticado un aneurisma cerebral

La siempre mediática Kim Kardashian reveló que le diagnosticaron un pequeño aneurisma cerebral y la noticia se dio a conocer durante un episodio de la séptima temporada de su programa de telerrealidad, The Kardashians, que se emitió en octubre de 2025.

El aneurisma, que es un abultamiento en un vaso sanguíneo del cerebro, se descubrió en la actriz durante una resonancia magnética (MRI) de rutina.

Kardashian lo atribuyó al estrés de su divorcio

Los médicos le dijeron que el aneurisma probablemente había estado allí durante años y podría haber sido causado por el estrés. Kardashian se sometió a más pruebas y se le informó que su cerebro tenía "baja actividad" en ciertas áreas, lo que también se relacionó con el estrés crónico.

Kardashian lo atribuyó al estrés de su divorcio de Kanye West y a sus estudios para el examen de la barra de abogados.

Cabe señalar que, Kim Kardashian está muy a favor de las pruebas diagnósticas sin prescripción médica, siendo una gran defensora de las resonancias magnéticas regulares de cuerpo entero.