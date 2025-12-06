Estrella de ‘Stranger Things’ quiere ser el nuevo Spiderman de Marvel

Los protagonistas de ‘Stranger Things’ ya miran al futuro después de la serie y uno de ellos se ha ofrecido a Marvel para interpretar a Miles Morales, el otro Spiderman.

El actor Caleb McLaughlin ha expresado públicamente que interpretar a Miles Morales en una película de acción real (live-action) sería un "papel de ensueño".

El actor, conocido por su papel como Lucas Sinclair en la exitosa serie de Netflix Stranger Things, ha manifestado su entusiasmo por el personaje y estaría dispuesto a unirse al universo de Spider-Man si surgiera la oportunidad.

¿Miles Morales es Spiderman?

Miles Morales es unsuperhéroe del universo de Marvel Comics, también conocido como Spider-Man, que obtiene sus poderes al ser picado por una araña genéticamente modificada.

Es un adolescente afroamericano e hispano con habilidades similares a las de Peter Parker, pero con poderes únicos como camuflarse y una descarga de energía bioeléctrica llamada "toque venenoso".

McLaughlin ha sido un candidato popular entre los fans durante años para asumir el papel de Morales, un personaje querido que ha ganado mucha popularidad a través de los cómics, los videojuegos y las aclamadas películas animadas de Sony, como Spider-Man: Un nuevo universo y Spider-Man: Cruzando el Multiverso.

Cabe señalar que, no hay un anuncio oficial de casting para una versión de acción real de Miles Morales en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), y Sony tiene priorizado al personaje para sus proyectos de animación por el momento.

Sin embargo, el interés de McLaughlin ha generado mucho entusiasmo entre los fans que lo ven como la mejor opción.