Fans molestos con Anuel AA por llegar tarde a su concierto en Lima

Seguidores expresaron su indignación en redes sociales por el retraso. La productora atribuyó la demora a un problema con el vuelo del artista.



El cantante puertorriqueño Anuel AA generó malestar entre sus seguidores tras llegar varias horas tarde, al escenario del Arena Monumental de Ate para su concierto en Lima el último sábado 5 de diciembre.

El show, parte de su gira Real Hasta La Muerte 2, estaba programado para iniciar a las 10:30 p.m., pero los asistentes reportaron que incluso pasada las 2:00 a.m., el artista no había aparecido, lo que desató una ola de reclamos en redes sociales.

De acuerdo con diversos usuarios, el concierto en Lima finalmente se llevó a cabo, pero la extensa espera avivó las críticas en plataformas digitales. Ante las críticas, la productora Iguana Producciones Perú emitió un comunicado a las 10:45 p.m. explicando la situación.

Productora se pronuncia por retraso

"Informamos al público que el artista Anuel ha presentado un leve retraso debido a un inconveniente con su vuelo, pero ya se encuentra en camino”, señaló la empresa, añadiendo que el evento se realizaría con normalidad y agradeciendo la "comprensión y paciencia" del público.

Más incidentes en su gira

El incidente no es aislado en la gira del artista. Según reportó Antena 3, su paso por España se caracterizó por retrasos, cancelaciones y presentaciones cortas. El pasado 23 de noviembre, Anuel AA ya había recibido críticas tras ofrecer un concierto de apenas una hora y cuarto en el Movistar Arena de Madrid, donde los asistentes fueron informados mediante pantallas de que el show no empezaría a la hora anunciada.


