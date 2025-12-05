Ana Paula Consorte defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su rendimiento en Alianza: “A tus 41 años sigues vigente”

Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, salió a respaldar al delantero tras las duras críticas que recibió luego de la semifinal entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Con un emotivo mensaje en Instagram, la influencer brasileña salió a defender al delantero

Como se recuerda, el “Depredador” fue reemplazado por Hernán Barcos, momento en que hinchas celestes le gritó desde la tribuna: "¡No hiciste nada! ¡No hiciste nada hoy!". Esta situación puso incómodo a Guerrero.

En su “carta a mi amor”, Ana Paula Consorte acompañó el mensaje con tiernas fotografías familiares y destacó la disciplina, constancia y entrega diaria de Guerrero, recordando que, a pesar de su edad, sigue entrenando con intensidad y manteniendo la misma ambición de siempre.

“A tus 41 años sigues vigente, haciendo goles, trabajando duro y demostrando la grandeza que algunos se niegan a reconocer. Eso, por sí solo, ya debería silenciar cualquier comentario irrespetuoso”, escribió la brasileña.

“Me duele cuando cuestionan tu profesionalismo, porque antes de cualquier opinión externa, estoy yo aquí, siendo testigo de tu entrega diaria, de tu cuidado con tu cuerpo, de tu alimentación, de tu descanso y del amor con el que te entregas al 100% a tu trabajo”, agregó.

RESPALDANDO LA TRAYECTORIA Y LIDERAZGO DEL CAPITÁN

La influencer resaltó que Paolo Guerrero evita involucrarse en polémicas, se concentra en cumplir su rol con excelencia y continúa siendo un ejemplo de profesionalismo y liderazgo dentro del plantel. Para Consorte, estas cualidades deben pesar más que cualquier crítica surgida tras un partido complicado, subrayando que “da su sangre por su equipo”.

“Yo te admiro, te respeto y estoy orgullosa del hombre que eres. Deseo que nuestros hijos sigan el nivel de profesional que tú eres. Porque eres el mayor ejemplo que conozco, no haces chismes, no creas conflictos, haces lo que tienes que hacer y cumples tu papel con excelencia, como el excelente profesional que eres”, expresó.