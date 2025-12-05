Tras conocerse los precios de sus shows: Pamela Franco revela que ya no tiene mánager

La cantante Pamela Franco sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya no tiene mánager, decisión que generó polémica por ocurrir apenas días después de que su exrepresentante expusiera públicamente cuánto cobra por sus presentaciones. El anuncio fue difundido en la madrugada del viernes 9 de diciembre a través de un comunicado en sus redes oficiales.

COMUNICADO OFICIAL

En su mensaje, la artista fue tajante: “No cuento con mánager, representante ni intermediarios autorizados para la gestión de mis presentaciones, contratos o cualquier tipo de negociación profesional”. Franco también aclaró que el único canal de contacto oficial será el número telefónico que compartió en su publicación, exhortando al público y organizadores de eventos a “desestimar cualquier otro contacto para evitar estafas o suplantaciones”.

La exintegrante de Alma Bella enfatizó que su decisión busca proteger tanto a sus seguidores como a los empresarios que contratan sus servicios artísticos, en medio de rumores sobre una posible ruptura laboral con su exmánager tras el reportaje emitido en el programa Magaly TV: La Firme.

POLÉMICA POR LOS PRECIOS DE SUS PRESENTACIONES

En la última edición del espacio de espectáculos, se reveló que Pamela Franco cobra cerca de S/50 mil por show, mientras que si se contrata un espectáculo conjunto con Christian Cueva, el monto asciende a S/70 mil, además de pasajes, hospedaje y movilidad para su equipo. Estas declaraciones, brindadas por su exmánager en cámara, habrían sido el detonante de la ruptura profesional.

El comunicado de Franco ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde sus seguidores la respaldan por mantener el control de su carrera, mientras que otros especulan sobre los motivos reales detrás de su sorpresiva decisión.