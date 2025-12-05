Samahara Lobatón tras coincidir en discoteca con ex de Dayanita: “No sabía ni quién era”

Samahara Lobatón fue captada en una discoteca junto a Miguel Rubio, exnovio de la comediante Dayanita, lo que generó rumores de un nuevo acercamiento sentimental. Sin embargo, la hija de Melissa Klug negó cualquier vínculo con el joven y minimizó por completo el encuentro. “Yo no lo conozco chicos, él llegó porque está saliendo o afanando a mi amigo Ohani”, aseguró para las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’.

EXTRAÑA COINCIDENCIA

La influencer fue protagonista de una nota de América Hoy, donde se mostró disfrutando de la fiesta mientras Bryan Torres —su expareja— se presentaba en el mismo local. No obstante, Samahara descartó que su presencia tuviera relación con el cantante: “Yo he salido porque ha sido cumpleaños de mi amiga Claudia y él canta en todo Lima. Yo no voy a privarme de salir porque él cante”.

Asimismo, enfatizó que su coincidencia con Rubio fue casual y que apenas se enteró de su identidad durante la grabación del programa de espectáculos. “Es la primera vez en mi vida que lo veo, no sabía ni quién era. Yo me fui a la mitad de la hora porque tenía que trabajar, agarré mis cosas y me vine”, puntualizó.

ACLARA SU SITUACIÓN CON BRYAN TORRES

Sobre su relación con Bryan Torres, Samahara fue tajante: “Yo nunca me paré en el balcón para verlo, los temas con Bryan los dejo para mi abogado. Aún seguimos en un tema conciliatorio”. De esta manera, la influencer dejó en claro que no existe reconciliación alguna con el cantante ni interés por reavivar el vínculo sentimental.

El episodio, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, volvió a colocar a Samahara Lobatón en el centro de la farándula peruana, entre aclaraciones, negaciones y nuevas especulaciones sobre su vida amorosa.