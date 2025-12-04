¿Del futbol a los escenarios? Pamela y Cueva estarían cobrando hasta 70 mil soles por show

Tras su salida de Emelec, Christian Cueva volverá a presentarse junto a Pamela Franco, despertando gran curiosidad entre sus seguidores y los medios de espectáculos. Su regreso a Perú coincide con la continuación de la gira que protagoniza con la cantante, la cual meses atrás ya había acaparado la atención del público y los medios.

La decisión del futbolista de finalizar su vínculo con Emelec no solo remeció el ámbito deportivo, sino que también provocó un nuevo foco mediático alrededor de su carrera artística. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre su retorno al escenario junto a Pamela Franco, tal como sucedió a inicios de año.

PRECIOS DEL SHOW

Según la manager de Pamela Franco, el precio de la presentación de la cantante asciende a 50 mil soles, mientras que, si Cueva la acompaña, la tarifa se eleva a 70 mil soles. Según detalló a “Magaly TV: La Firme” Cueva se turnaría para cantar con Pamela.

“Christian entra en el medio del show de Pamela, los dos hacen su show. Él va a turnarse con Pamela pues, Pamela normalmente canta en sus dos horas hasta 15 temas”, se le escucha decir.

El regreso de Christian Cueva a los escenarios junto a Pamela Franco marca un nuevo capítulo en su carrera artística. Entre los temas que interpretarán como dudo están: “El cervecero”, “Hasta el fin del mundo”, “Nos queremos y qué”.