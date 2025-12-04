Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: así puedes acceder a tu resumen musical del año

La plataforma presentó su esperado resumen anual con herramientas interactivas, clips exclusivos y análisis avanzados. Los usuarios ya pueden revisar su música del año desde la app móvil.

Spotify habilitó este miércoles su Wrapped 2025, la experiencia que millones de usuarios esperan cada diciembre para conocer cómo ha sido su año musical. Desde 2015, esta función se ha convertido en un fenómeno global que combina datos, diseño y narrativa personalizada. Según la empresa, esta edición es “más cautivadora, compleja y reveladora que nunca”.

Wrapped permite revisar las canciones, artistas, géneros y hábitos de escucha que marcaron el año, acompañado de herramientas interactivas y nuevos formatos desarrollados con análisis avanzados.

Cómo ver tu Wrapped 2025

Para acceder al resumen solo debes:

Abrir la app móvil de Spotify en iOS o Android (debe estar actualizada).

Encontrar el carrusel “2025 Wrapped” en la parte superior del inicio o buscarlo manualmente.

Para recibir un Wrapped personalizado, Spotify exige haber escuchado:

Al menos 30 canciones durante más de 30 segundos.

Cinco artistas distintos, entre enero y mediados de noviembre de 2025.

Las reproducciones en Modo Privado o marcadas como “Excluir del perfil de gustos” no influyen en las estadísticas que determinan preferencias.

La experiencia está disponible en casi todos los mercados para usuarios gratuitos y premium.

Novedades de Wrapped 2025

Spotify incluyó una docena de nuevas historias y herramientas que complementan los datos tradicionales:

Edad de escucha : compara tu gusto musical con personas de tu mismo rango de edad, analizando los años de lanzamiento de tus canciones más escuchadas.

Cuestionario de mejores canciones : un juego interactivo para adivinar cuál fue tu tema más importante del año.

Mejores álbumes : por primera vez, muestra los discos que más repetiste.

Top Artist Sprint : visualiza cómo cambiaron tus artistas favoritos mes a mes.

Clasificación de fans : te indica si estás entre los oyentes más fieles de tu artista favorito.

Archivo de escucha : una herramienta con IA que genera hasta cinco reportes de tus días más memorables de streaming.

Wrapped Party: una experiencia grupal para revisar el resumen junto con amigos.

Cómo se crea tu Wrapped

El sistema analiza las escuchas reales desde enero hasta mediados de noviembre de 2025. La plataforma excluye ruido blanco y audio funcional para evitar distorsiones y asegurar que el resultado refleje verdaderamente tus gustos musicales.