Samahara Lobatón y ex de Dayanita son captados juntos mientras Bryan Torres cantaba en vivo

La polémica vuelve a rodear a Samahara Lobatón. La joven influencer fue captada en una discoteca limeña, aparentemente disfrutando de una noche de fiesta mientras su expareja, Bryan Torres, se presentaba en el escenario. Las imágenes, difundidas por el programa América Hoy, muestran a Samahara acompañada nada menos que de Miguel Rubio, expareja de la comediante Dayanita, lo que desató una ola de comentarios en redes y televisión.

MIGUEL RUBIO RESPONDE A CRÍTICAS

Según el informe, Samahara y Miguel coincidieron en el mismo box junto a otros amigos mientras Bryan Torres cantaba en el escenario. El ex de Dayanita, Miguel Rubio, decidió romper su silencio y aclaró en vivo que no existió ningún tipo de acercamiento romántico con Samahara Lobatón. “Coincidimos en una reunión en el mismo box. Llegué después que ella. Es la primera vez que la veo en persona. No tiene nada de malo. Es una chica muy guapa, pero tiene derecho a salir”, sostuvo durante su enlace con América Hoy.

Rubio aseguró que “solo conversaron de cosas triviales”. Además, negó haber intercambiado números telefónicos con la influencer, aunque sí confirmó que se siguen mutuamente en redes sociales.

La situación generó debate entre los conductores, quienes pusieron sobre la mesa la imagen pública de Samahara y la posibilidad de que su asistencia al evento haya sido una provocación involuntaria hacia su expareja. Lo cierto es que la hija de Melissa Klug sigue dando de qué hablar, esta vez, al ritmo de salsa y polémica.