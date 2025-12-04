Pol Deportes cumplirá su sueño: narrará el Real Madrid vs Manchester City desde el Santiago Bernabéu

El sueño que comenzó en un cerro de Andahuaylas está a punto de hacerse realidad. Cliver Huamán, conocido en redes sociales como Pol Deportes, viajará a Europa para presenciar y narrar el duelo entre Real Madrid y Manchester City por la UEFA Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu, uno de los templos más emblemáticos del fútbol mundial.

DE ANDAHUAYLAS AL MUNDO

La historia de Pol Deportes dio un giro inesperado cuando su narración improvisada de la final de la Copa Libertadores 2025, realizada desde un cerro cercano al Estadio Monumental, se volvió viral. Con solo un micrófono y un celular, Cliver conquistó a miles de peruanos y medios internacionales que elogiaron su talento natural y entusiasmo genuino.

Su popularidad creció aún más tras ser invitado a narrar unos minutos del encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 2025. Su autenticidad y pasión lo convirtieron en una sensación mediática, abriéndole las puertas a una experiencia que marcará su carrera para siempre.

INESPERADO ANUNCIO

La gran noticia fue revelada en vivo durante el programa ‘Arriba mi gente’, donde sorprendieron a Cliver con una propuesta inolvidable: viajar a España junto a su hermano para retransmitir el partido de Champions y realizar un recorrido exclusivo por las instalaciones del diario Marca, uno de los medios deportivos más importantes del mundo.

Entre lágrimas y emoción, Pol Deportes agradeció la oportunidad: “Es una emoción tremenda. Nunca pensé lograr todo esto. Para mí es un orgullo ir a la Champions”, declaró el joven narrador, que ahora llevará su voz desde las alturas de los Andes hasta el corazón del fútbol europeo.

La historia de Cliver Huamán simboliza el poder de los sueños y el impacto de la perseverancia. De narrar con pasión desde un cerro a vibrar en el Santiago Bernabéu, su travesía inspira a miles de jóvenes peruanos que ven en él la prueba de que los sueños más grandes sí se pueden alcanzar.