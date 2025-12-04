Revelan que Darth Vader fue la inspiración para crear al villano de Stranger Things

En la exitosa serie de Netflix Stranger Things, Vecna es el villano principal de la cuarta temporada y el antagonista general de toda la producción.

Originalmente era un ser humano llamado Henry Creel, quien más tarde se convirtió en el Sujeto 001 de los experimentos del Dr. Martin Brenner y posee poderosas habilidades psíquicas y telequinéticas, muy parecidas a las que tendría un caballero Jedi del universo de Star Wars.

Tras ser desterrado por el personaje de Once a la dimensión conocida como el "Upside Down" (Mundo del Revés), fue transformado y desfigurado por el entorno, adoptando la apariencia monstruosa y el nombre de Vecna.

Inspirado en Lord Vader

Pero la ver al personaje en su estado más malvado es imposible no relacionarlo con otro icónico villano del cine, nos referimos a Darth Vader,

Lograr realizar un villano emblemático no es tarea fácil, y la serie Stranger Things lo logró con los demogorgon, pero ellos no eran el enemigo principal de la serie, sino Vecna.

Para su aparición triunfal de Vecna en el último episodio del Volumen 1, de la quinta temporada, y para crear esta escena que debía ser de gran impacto emocional, los hermanos Duffer, productores de la serie, tomaron como referencia la entrada triunfal que hace Darth Vader en Rogue One: Una Historia de Star Wars (2016).

“Sabíamos que, cuando llegara, queríamos que se sintiera como un momento trascendental”, explicó Ross Duffer. “En el momento en que salió por esa puerta, se sintió el poder de Vecna. Se sintió lo aterrador que era”.

Otro detalle a tener en cuenta es que Darth Vader y Vecna poseen habilidades telequinéticas y psíquicas inmensas. Vecna usa sus poderes para manipular mentes y romper huesos, mientras que Vader usa la Fuerza para estrangular a distancia, mover objetos masivos e incluso resistir la presión de un planeta.