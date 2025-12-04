‘Spider-Man Noir’: Filtración confirma la identidad de Nicolas Cage, no será Peter Parker

En el ahora, multiverso de Marvel Studios, Spider-Man Noir es una versión alternativa de Peter Parker del universo conocido como Tierra-90214, ambientada en la oscura y corrupta Nueva York de la Gran Depresión de los años 30.

A diferencia de su contraparte tradicional, este Peter Parker es un investigador privado y justiciero más sombrío, que no duda en usar fuerza letal y armas de fuego contra los criminales, muchas veces haciendo justicia con sus propias manos.

Spider-Man Noir posee poderes similares a los del Spider-Man original, pero con algunas diferencias clave, como que tiene fuerza, velocidad y agilidad superiores a las de un humano promedio.

Esta versión del Hombre Araña puede adherirse a las superficies, aunque a menudo prefiere usar el parkour en su lugar.

La serie con Nicolas Cage

Como se sabe el actor Nicolas Cage protagonizará una serie live-action de Spider-Man Noir en Amazon Prime Video y, se acaba de revelar la identidad de su personaje.

El actor se convertirá en el superhéroe arácnido pero en una versión muy distinta a la que el público está acostumbrado.

Una filtración confirma que no será Peter Parker sino Ben Reilly, así lo confirma un nuevo póster filtrado en el que el protagonista aparece con sus clásicos traje y sombrero negro detrás de una puerta en la que se puede leer "B. Reilly - Private Investigator".