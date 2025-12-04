‘Kjolle’ de Perú alcanza el segundo puesto: conoce los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025

La gastronomía peruana vuelve a brillar en el panorama internacional. El restaurante ‘Kjolle’, de la reconocida chef Pía León, fue elegido como el mejor restaurante del Perú y el segundo mejor de toda Latinoamérica en la edición 2025 de los Latin America’s 50 Best Restaurants, celebrada en la ciudad de Antigua, Guatemala.

CREATIVIDAD PERUANA EN EL PODIO

El primer lugar de la lista fue para El Chato, de Bogotá, mientras que Kjolle se consolidó como el proyecto gastronómico peruano más destacado. Según los organizadores, la propuesta de Pía León “exhibe la vibrante biodiversidad y gastronomía peruana, dando rienda suelta a su instinto creativo”. Además, el restaurante se hizo acreedor del Premio al Arte de la Hospitalidad 2025 por su atención y experiencia integral.

En tercer lugar se ubicó Don Julio (Buenos Aires, Argentina), mientras que el restaurante Mérito (Lima, Perú) alcanzó la cuarta posición, reafirmando la presencia del Perú como una potencia gastronómica en la región.

RESTAURANTES PERUANOS QUE BRILLARON EN EL RANKING

Estos son los restaurantes peruanos que ingresaron en el prestigioso listado de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025:

Puesto 2: Kjolle (Lima)

Puesto 4: Mérito (Lima)

Puesto 9: Cosme (Lima)

Puesto 11: Mayta (Lima)

Puesto 26: La Mar (Lima)

Puesto 33: Rafael (Lima)

Puesto 44: Osso (Lima)

Puesto 49: Mil (Moray, Cusco)

El Perú fue uno de los países con más restaurantes reconocidos en la lista, destacando por su diversidad culinaria y su enfoque en ingredientes locales y técnicas ancestrales.

LISTA COMPLETA DE LOS LATIN AMERICA’S 50 BEST RESTAURANTS 2025

El Chato – Bogotá (Colombia)

Kjolle – Lima (Perú)

Don Julio – Buenos Aires (Argentina)

Mérito – Lima (Perú)

Celele – Cartagena (Colombia)

Boragó – Santiago (Chile)

Quintonil – Ciudad de México (México)

Tuju – São Paulo (Brasil)

Cosme – Lima (Perú)

Nuema – Quito (Ecuador)

Mayta – Lima (Perú)

Nelita – São Paulo (Brasil)

Lasai – Río de Janeiro (Brasil)

Casa Las Cujas – Santiago (Chile)

Alcalde – Guadalajara (México)

Villa Torél – Ensenada (México)

Fauna – Valle de Guadalupe (México)

Maito – Ciudad de Panamá (Panamá)

Sublime – Ciudad de Guatemala (Guatemala)

Evvai – São Paulo (Brasil)

Niño Gordo – Buenos Aires (Argentina)

Arca – Tulum (México)

Leo – Bogotá (Colombia)

El Preferido de Palermo – Buenos Aires (Argentina)

A Casa do Porco – São Paulo (Brasil)

La Mar – Lima (Perú)

El Mercado – Buenos Aires (Argentina)

Yum Cha – Santiago (Chile)

Cordero – Caracas (Venezuela)

Máximo – Ciudad de México (México)

Demo Magnolia – Santiago (Chile)

Huniik – Mérida (México)

Rafael – Lima (Perú)

Afluente – Bogotá (Colombia)

Aramburu – Buenos Aires (Argentina)

Trescha – Buenos Aires (Argentina)

Diacá – Ciudad de Guatemala (Guatemala)

Oteque – Río de Janeiro (Brasil)

Rosetta – Ciudad de México (México)

Crizia – Buenos Aires (Argentina)

Humo Negro – Bogotá (Colombia)

Mercado 24 – Ciudad de Guatemala (Guatemala)

Sikwa – San José (Costa Rica)

Osso – Lima (Perú)

Karai by Mitsuharu – Santiago (Chile)

Manuel – Barranquilla (Colombia)

Cantina del Tigre – Ciudad de Panamá (Panamá)

Arami – La Paz (Bolivia)

Mil – Moray (Perú)

Julia – Buenos Aires (Argentina)

La destacada participación de ocho restaurantes peruanos en el listado consolida al país como líder gastronómico en América Latina. Para muchos expertos, este reconocimiento ratifica el papel de Lima como capital culinaria del continente, impulsada por chefs como Pía León, cuyo trabajo continúa llevando la cocina peruana a nuevas alturas.