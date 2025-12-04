Nawat demanda a Fátima Bosch por difamación tras escándalo: "no la llamé tonta"

A pocos días de la final de Miss Universo 2025, la controversia estalló entre dos figuras del mundo de los certámenes de belleza. Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI), presentó una demanda por difamación contra Fátima Bosch, actual Miss Universo, tras las declaraciones en las que la mexicana afirmó que él la había llamado “tonta” durante un intercambio previo al concurso.

DENUNCIA FORMAL

Según un comunicado oficial de MGI, el incidente ocurrió el 4 de noviembre, cuando Bosch y Itsaragrisil discutieron sobre la promoción del país anfitrión. El documento señala que el empresario tailandés nunca la insultó, sino que pronunció la palabra “daño”, según se escucha en las grabaciones difundidas en redes sociales.

La denuncia penal fue presentada el 12 de noviembre en Tailandia y advierte que, si se detectan más acciones difamatorias, se tomarán medidas legales adicionales. Además, el texto critica que Bosch no haya ofrecido disculpas y sugiere que sus declaraciones estarían motivadas por intereses personales vinculados al certamen internacional.

FÁTIMA BOSCH RESPONDE

Por su parte, Fátima Bosch, de 25 años, defendió su versión en diversas entrevistas, asegurando que fue víctima de malos tratos y comentarios despectivos hacia su equipo. La modelo explicó que abandonó una reunión tras sentirse ofendida y buscó hacer público el caso para “visibilizar la falta de respeto” dentro de la organización.

“Me llamó estúpida porque tiene problemas con la organización y eso no es justo”, declaró la mexicana ante medios locales, insistiendo en que su intención fue únicamente aclarar los hechos.

La disputa entre Miss Universo y Miss Grand International ha encendido el debate sobre la rivalidad entre ambos certámenes y la presión que enfrentan las reinas de belleza en la era digital, donde cualquier frase puede desatar una tormenta mediática.