Cazzu hizo vibrar a miles de fans con un show cargado de energía y grandes éxitos

Sin lugar a dudas, era uno de los espectáculos más esperados del año, y no defraudó. Cazzu hizo vibrar a miles de fanáticos en Lima con un concierto arrollador como parte de su gira internacional “Latinaje”.

La artista argentina se presentó en el Multiespacio Costa 21, donde deslumbró con su energía, su puesta en escena y una conexión inmediata con el público. Interpretó sus mayores éxitos, como “Brinca”, “Toda”, “Loca”, “Con Otra”, además de presentar sus nuevos lanzamientos, que fueron recibidos entre gritos y aplausos.

Cazzu también sorprendió con varios looks impactantes, pero el más ovacionado fue un corset inspirado en la cultura andina, un gesto que emocionó profundamente al público peruano. A mitad del concierto, la artista regaló uno de los momentos más memorables al interpretar “Cariñito”, el clásico de la cumbia peruana compuesto por Ángel Aníbal Rosado en 1979.

"Latinaje" ya ha recorrido países como Argentina, Uruguay, México y Chile. Más que un concierto, esta gira representa una celebración de la diversidad cultural latinoamericana desde una mirada contemporánea. A través de un potente recorrido musical, Cazzu rinde homenaje a los sonidos, historias y raíces que dan identidad al continente.