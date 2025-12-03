Ibai Llanos entregó Sartén de Oro: ¿Quién es “El Edu”, streamer peruano que recibió el premio?

Ibai Llanos cumplió su promesa y entregó en Lima la famosa Sartén de Oro, el trofeo que el pan con chicharrón ganó en el "Mundial de los Desayunos", donde se impuso a la arepa venezolana. El streamer español, que llegó al Perú como parte de su gira por Latinoamérica, sorprendió al revelar finalmente el encargado de custodiar el premio.

Durante su visita a la capital, Ibai explicó que elegir al destinatario fue una tarea complicada debido a la cantidad de recomendaciones que recibió por parte de sus seguidores.

“El Chinito era una de ellas, el Museo de Oro… me nombraron también a políticos. Era difícil, pero mi decisión final ha sido entregarle esta sartén a otra persona que ustedes me habían recomendado mucho”, señaló el creador de contenido en un video.

Tres meses después del torneo que coronó al pan con chicharrón como campeón mundial, Ibai entregó la Sartén de Oro a “El Edu”, un streamer peruano con más de 387 mil seguidores en TikTok. Según el español, fue quien realizó “el mejor trabajo” para impulsar la victoria del desayuno peruano y mover a miles de usuarios para apoyar la competencia.

“Creo que tú has sido un gran representante peruano”, dijo Ibai al momento de entregar el trofeo, gesto que emocionó a El Edu, quien agradeció el reconocimiento. “Gracias por la oportunidad. Fue una locura, de verdad. Creo que nadie se imaginó todo esto y, con gusto, porque siempre que tocan la comida peruana, todos nosotros salimos ahí”, expresó el creador peruano

¿QUIÉN ES EL “EL EDU”?

“El Edu” tiene un gran alcance en sus plataformas, especialmente en su cuenta de TikTok, donde supera los 389,000 seguidores y acumula más de 21 millones de “me gusta”, además de miles de visualizaciones en sus publicaciones. Su contenido es variado.