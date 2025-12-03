Leslie Shaw arremete contra Marisol: "Que haga dieta, mucho panetón"

La cantante Leslie Shaw se pronunció tras las recientes declaraciones de la cumbiambera Marisol, quien se mostró sarcástica al momento de opinar sobre las canciones que la rubia presentó en los Premios Grammy 2025.

"Felicitarla por los temas que presentó en los Grammy, porque supongo que debió haber quedado la canción. Felicitarla porque como ha presentado tantas canciones, supongo que debió haber quedado alguna canción elegida", señaló la intérprete de "la escobita" al ser consultada sobre el tema.

LESLIE SHAW RESPONDE

Al respecto, la "gringa" no dudó en responder con dureza a la "Faraona": "Primera vez que mando, uno no gana tan rápido. La veo rellenita, que haga dieta, mucho panetón. No creo que me está minimizando, al contrario, me está promocionando", dijo en diálogo con Willax.

¿COLABORARÍA CON ELLA?

Pese a ello, Leslie Shaw no descartó volver a trabajar con Marisol en un futuro: "Si me pagan claro que sí, tengo seis perritos que tengo que alimentar, para la gasolina. Esto es negocio, si hay dinero de por medio, no hay problema", sostuvo.