Spotify Wrapped 2025: la cumbia domina las preferencias y cuatro agrupaciones lideran el ranking nacional

El cierre del año vuelve a poner a la cumbia en el centro de las preferencias musicales del país. El reciente balance del Spotify Wrapped 2025 confirmó que el género continúa siendo el más escuchado por los usuarios peruanos, una tendencia que se reafirma año tras año con cifras que superan el millón de oyentes mensuales para sus principales referentes.

La cumbia domina el Spotify Wrapped 2025 en el Perú

Dentro de este panorama, Grupo 5, Corazón Serrano y Agua Marina destacan como las agrupaciones que encabezan las reproducciones en el Perú. Su presencia constante en los rankings nacionales responde a la sólida conexión que mantienen con el público y a un catálogo de canciones que se posiciona de forma estable entre los temas más reproducidos de la plataforma.

En el caso de Corazón Serrano, títulos como ‘Tu recuerdo’, ‘Olvídame’ y ‘Heridas de amor’ figuran entre los más escuchados del año. Grupo 5 continúa en la misma línea con ‘Amor de mis amores’, ‘Te vas’ y ‘El ritmo de mi corazón’. Agua Marina completa la tríada con éxitos como ‘Tu amor fue una mentira’, ‘Paloma ajena’ y ‘Pensando en ti’, todos posicionados como favoritos dentro del repertorio nacional.

A estos nombres se suma La Única Tropical, que también figura entre las agrupaciones más escuchadas con más de 850.000 oyentes mensuales. Temas como ‘Si esta casa hablara’, ‘Partido en dos’, ‘Cual adiós’ y ‘Tatto’ mantienen a la agrupación en un lugar destacado dentro del listado, reforzando así el peso de la cumbia en las preferencias del público peruano.