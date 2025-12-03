Bad Bunny se consolida como el rey mundial absoluto de Spotify con casi 20.000 millones de reproducciones

Spotify reveló su listado anual y confirmó el regreso del latino a la cima desplazando a Taylor Swift. Conoce también los 10 artistas y las 10 canciones más escuchadas del mundo en el 2025.

Spotify reveló su listado anual y confirmó el regreso de Bad Bunny al liderazgo mundial. El cantante puertorriqueño se posicionó como el artista más escuchado del año, luego de mantenerse de forma constante en el top 5 durante las últimas temporadas. Con casi 20.000 millones de reproducciones acumuladas, su álbum 'Debí tirar más fotos' logró colocarse como el lanzamiento más popular de la plataforma, marcando su retorno triunfal al primer puesto. Taylor Swift, quien había dominado los dos años anteriores, cae al segundo lugar pese al impacto de su reciente producción The Life of a Showgirl.

Los artistas y las canciones que dominaron el streaming en 2025 (SEO)

El top global de artistas estuvo marcado por la diversidad, con The Weeknd, Drake y Billie Eilish entre los más reproducidos. La presencia urbana y latina se consolidó como tendencia dominante, mientras que figuras como Kendrick Lamar, Bruno Mars y Ariana Grande completaron un ranking que evidencia la amplia variedad de géneros consumidos este año. También destacó Arijit Singh, uno de los nombres más influyentes en la música india, junto a la banda norteamericana Fuerza Regida, que cerró el top 10 mundial.

En cuanto a canciones, el liderazgo lo obtuvo Die With A Smile, la colaboración de Lady Gaga y Bruno Mars, que se convirtió en un fenómeno global impulsado por redes sociales y registró casi 2.000 millones de reproducciones solo en 2025. El listado también incluyó éxitos como Birds of a Feather, de Billie Eilish; APT., de Rosé y Bruno Mars; y Ordinary, de Alex Warren. La canción DtMF de Bad Bunny —que da título a su álbum— alcanzó el quinto lugar con casi 1.200 millones de escuchas.

El resto del top 10 de canciones mostró una mezcla de pop, urbano y propuestas alternativas, con temas como back to friends de sombr; Golden del elenco de KPop Demon Hunters; luther de Kendrick Lamar y SZA; That’s So True de Gracie Abrams; y WILDFLOWER de Billie Eilish. Las cifras reflejan un año donde la música multigénero y las colaboraciones cobraron un rol central en la preferencia global de streaming.

Artistas más escuchados en el mundo

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Canciones más escuchadas en el mundo