Comediante Jorge Luna rompe dos Récords Guinness haciendo sorteros

El comediante y creador digital Jorge Luna volvió a sorprender a su enorme audiencia al anunciar que su plataforma de suscripción ‘No hay sin suerte’ recibió dos reconocimientos oficiales de Guinness World Records.

El anuncio fue realizado ante sus más de 4 millones de seguidores en Instagram, donde el creador compartió su emoción por alcanzar un logro sin precedentes para un proyecto peruano de suscripción.

UN HITO MÁS PARA SU CARRERA

Según la certificación oficial, Luna alcanzó la mayor cantidad de espectadores en un sorteo transmitido en vivo por Instagram, con 14.116 usuarios conectados simultáneamente el 30 de octubre de 2025.

Además, su plataforma logró el segundo récord por la mayor cantidad de premios entregados en un solo mes mediante una página de suscripción, alcanzando un total de 5.156 recompensas otorgadas entre sus usuarios.

“Quiero compartir con ustedes esta felicidad. Debo confesar que lloré cuando abrí los certificados de Guinness. Es un sueño más cumplido”, indicó. “Emocionado y agradecido con el de arriba”, sentenció su mensaje.