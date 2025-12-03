“No es la más bella”: el exjuez Omar Harfouch arremete contra la mexicana Fátima Bosch

La polémica no cesa en el universo de la belleza. El Miss Universo 2025, realizado en Tailandia, se ha convertido en una de las ediciones más escandalosas de su historia. Omar Harfouch, exjuez del certamen, rompió su silencio para denunciar supuestas irregularidades en la elección de la ganadora, Fátima Bosch, representante de México, a quien calificó de “no legítima” y exigió que devuelva la corona.

DENUNCIAS DE FRAUDE Y FAVORITISMO

Harfouch afirmó que el concurso fue manipulado por los organizadores y anunció que interpondrá una demanda contra el Miss Universo por “fraude y daño a la credibilidad”. Según su testimonio, el presidente del certamen, Raúl Rocha Cantú, habría pedido a los jueces votar por Bosch una semana antes de la final. “Ella ahora no es una Miss Universo legal. Le pedí que devolviera la corona, pero no quiere”, declaró. Además, aseguró que la concursante mexicana recibió un trato preferencial durante toda la competencia.

ESCÁNDALO EN LA ORGANIZACIÓN

El exjuez sostuvo que cuenta con grabaciones que probarían la manipulación de votos y la presión ejercida por Rocha Cantú, quien actualmente es investigado por la Fiscalía de México por presunto tráfico de drogas, armas y combustible. A las denuncias se sumaron las renuncias de dos jueces antes de la final y las quejas de otras candidatas, que señalaron favoritismo hacia la mexicana. “Usaron a los jueces, jugaron con mi credibilidad”, lamentó Harfouch.

El caso ha generado un intenso debate en redes sociales y entre seguidores del certamen, quienes exigen transparencia y una revisión del resultado. Mientras tanto, Fátima Bosch no ha respondido públicamente a las acusaciones ni a la petición del exjuez. Con estas revelaciones, el Miss Universo 2025 queda marcado como el más controvertido en sus más de siete décadas de historia.