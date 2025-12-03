¡Sueño cumplido! Pol Deportes tuvo un emotivo momento en el Estadio Nacional

El joven de 15 años que se viralizó en redes sociales por mostrar su amor y devoción por el fútbol en un video en el que narra en vivo la final de la Copa Libertadores desde un cerro, estuvo un paso más cerca a su sueño de ser periodista deportivo.

NARRÓ EL SPORTING CRISTAL – ALIANZA LIMA

El narrador sensación estuvo presente en el Estadio Nacional previo a los play-off de la Liga 1 2025 en el partido de Sporting Cristal frente a Alianza Lima y narró los primeros minutos del segundo tiempo, gracias a que el canal con los derechos de transmitir este partido lo invitó para estar con todo el panel.

Cliver Humán logró a sus 15 años lo que para muchos es un sueño lejano, narrar en el Estadio Nacional un partido oficial. Aunque solo fueron unos minutos, el joven no pudo ocultar su emoción y agradeció la confianza que le brindaron en su debut en la televisión.

“Es la primera vez que venía a Lima y se me cumplieron varios sueños. Es la primera vez que entro a un estadio en Lima y también es mi primera vez en el Estadio Nacional. Gracias por cumplirlo”, dijo Pol Deportes en diálogo con el comunicador Eduardo Combe y agradeció al equipo de L1 MAX.

También recordó lo difícil que fue narrar el partido de la final de Libertadores, luego de pasar varios problemas, decidió subir al cerro cercano al Estadio Monumental y pudo cumplir su objetivo. “Vine desde Andahuaylas con un objetivo con el apoyo de mi papá. No teníamos suficiente economía para poder ingresar. Cuando estuvimos afuera del Monumental, no nos dejaron hacer la previa (...) Nos dieron una mejor idea de ir al cerro y narrar”, contó.

REGALO SORPRESA

En medio de su presentación, Cliver Huamán recibió un significativo presente, la camiseta de Sporting Cristal de manos del director general de Fútbol del club, Julio César Uribe: “Me siento muy contento, te cuento que mi papá es un hincha de Sporting Cristal”, dijo el joven a Uribe y añadió: “es un sueño grande, hasta el momento no me lo creo, es como si no fuera verdad. Agradezco a Dios y a todos los canales que me abrieron las puertas”.