Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, es dada de alta tras sufrir accidente: "Al fin en casita"

Thamara Medina, modelo e influencer de 23 años y hermana de Alejandra Baigorria, ya se encuentra en su hogar después del accidente vehicular que sufrió el pasado 21 de octubre en la carretera de Paracas, en Pisco. La joven había permanecido internada en una clínica durante una semana debido a sus lesiones.

REENCUENTRO CON SU FAMILIA

A través de un video en TikTok, Medina mostró el momento en que dejó la clínica para reencontrarse con su familia. Visiblemente emocionada, contó que no veía la luz del día desde hacía una semana y que lloró al hacerlo nuevamente.

En las imágenes también mostró a sus mascotas y relató cómo intenta retomar poco a poco sus actividades cotidianas. Incluso compartió que salió a comprar algunos artículos, aunque admitió sentirse cansada y con deseos de descansar. “Hoy toca Netflix, chicos. ¿Qué me recomiendan ver?”, comentó.

Entre las interacciones con sus seguidores, una usuaria le preguntó si aún sentía dolor en las costillas tras el accidente. Thamara aprovechó para dar un consejo basado en su experiencia y lo que le indicaron los médicos: recomendó mantenerse en movimiento, consumir proteínas, descansar adecuadamente y, de ser posible, salir a caminar para evitar molestias por permanecer mucho tiempo sentada. También enfatizó la importancia de consultar con el doctor, ya que el dolor depende de qué costillas hayan sido afectadas.