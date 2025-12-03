Jorge Benavides regresa a Panamericana Televisión: “Estoy feliz”

La preventa 2026 de Panamericana Televisión dejó una de las mayores sorpresas de la noche: el regreso oficial de Jorge Benavides a la casa televisiva donde inició su carrera hace casi cuatro décadas. El anuncio fue hecho por Christian Rivero, quien presentó al imitador ante un público que lo recibió entre aplausos y vítores. Benavides subió al escenario emocionado y recordó sus inicios junto a Augusto Ferrando, marcando así el inicio de un nuevo capítulo en su trayectoria.

“Estoy feliz de regresar a Panamericana Televisión… Fue aquí, en un concurso de imitadores, donde gané en ‘Trampolín a la Fama’ en el año 84. A Augusto Ferrando le encantó cuando me vio… Yo tenía dieciocho años y cuarenta kilos menos”, señaló durante su presentación ante el público. “Entonces, se puede decir que aquí me inicié realmente”, enfatizó.

Durante su intervención, el reconocido humorista confirmó que formará parte de la programación del próximo año con un nuevo programa, aunque todavía no se ha definido ni la fecha de estreno ni el nombre del espacio. Pese a ello, aseguró que está listo para asumir este nuevo reto televisivo. Su retorno se produce tras liderar durante años el programa humorístico de mayor rating de los sábados, consolidando una carrera que continúa vigente.

REGRESA A SU CASA

El cómico también dedicó palabras de reconocimiento a Susana Umbert, ejecutiva de Panamericana, a quien atribuyó grandes aciertos en la televisión peruana. “Muchos de los éxitos que hemos visto en televisión han sido traídos por Susana. Ella no lo dice, pero yo soy testigo”, comentó. Finalmente, Benavides cerró su participación entre ovaciones: “Gracias a Panamericana y feliz. Aquí voy a poner el 1000 % para que disfruten de un nuevo programa de JB”.