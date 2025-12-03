Gisela Valcárcel regresa a Panamericana Televisión: "Se siente bien volver a casa"

La preventa de Panamericana Televisión sorprendió al anunciar el regreso de varias figuras emblemáticas de la pantalla chica, entre ellas Gisela Valcárcel. La conductora, una de las personalidades más queridas por el público peruano, volvió a la casa televisiva donde consolidó parte de su trayectoria.

Durante su presentación oficial, la popular “Señito” agradeció de manera especial al público que la ha acompañado a lo largo de los años. Asimismo, tuvo un encuentro cargado de emoción con Susana Humbert, que culminó en emotivo abrazo.

AMOR POR LA TELEVISIÓN

Valcárcel no ocultó su felicidad por retornar a la televisión y destacó el renovado proyecto que Panamericana está impulsando. “Se siente bien, siento felicidad de volver a la televisión, es volver a una Panamericana renovada, eso me hace feliz”, expresó visiblemente conmovida.

La conductora también reflexionó sobre la vigencia de la pantalla tradicional en tiempos dominados por lo digital. “Me encanta lo digital, pero amo la televisión, mi primer amor, me enseñó todo lo que sé, yo conecto a través de la televisión”, afirmó, reafirmando su compromiso con este medio que la vio nacer profesionalmente.