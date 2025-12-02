Melissa Klug respalda a Samahara Lobatón tras ruptura con Bryan Torres

La empresaria afirmó que su hija es quien debe dar detalles, pero dejó clara su posición a favor de la influencer.

Melissa Klug expresó su respaldo total a su hija Samahara Lobatón luego de que esta anunciara el fin de su relación con Bryan Torres, con quien tiene dos hijos. La empresaria evitó profundizar en los motivos del quiebre, pero dejó claro que será su hija quien brinde las explicaciones correspondientes sobre lo ocurrido entre ambos.

Melissa Klug respalda a Samahara en medio de la ruptura

A través de mensajes enviados al programa América Hoy, Klug indicó que no tiene comentarios sobre Torres, pero reafirmó su apoyo incondicional a Samahara, quien recientemente asistió con él a un proceso de conciliación. La también figura televisiva ha mostrado en semanas pasadas su cercanía con su hija y su nuevo nieto Asael, a quien dio la bienvenida públicamente en redes sociales.

Por su parte, Samahara informó mediante un comunicado que la separación responde a una conducta que consideró una falta de respeto y compromiso por parte del músico. Señaló que, debido a experiencias anteriores, había establecido límites claros para proteger la estabilidad de sus hijos; sin embargo, afirmó que dichos límites fueron sobrepasados, motivo por el cual decidió poner punto final a la relación.

Bryan Torres también se pronunció en su cuenta de Instagram, asegurando que él tomó la decisión de terminar la relación y descartando que exista una tercera persona involucrada. El cantante indicó que continuará enfocado en sus proyectos profesionales y en la crianza de sus tres hijos, reiterando que no entrará en mayores detalles por respeto a ellos.