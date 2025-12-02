¿"Tiró maíz"? Samantha Batallanos sorprende con halagos a José Jerí: "Lindo, me encanta"

La modelo Samantha Batallanos viene acaparando la atención de los medios y las redes sociales, tras llenar de halagos al presidente de la República, José Jerí, al ser consultada sobre su opinión respecto al mandatario.

Durante una entrevista con Samuel Suárez, creador de Instarándula, la Batallanos dejó en claro no tiene filtros a la hora de dar su opinión respecto al sexo opuesto y aseguró que el jefe de Estado le parece "lindo".

"Lindo, también me encanta", señaló la modelo, quien al ser consultada sobre qué le llama la atención del presidente, respondió lo siguiente: "Que es presidente, pues. Qué más. Si no fuera presidente, no lo hubiera visto nunca creo. Obvio. Es presidente joven", añadió.

¿TIENE CHANCES JERÍ?

En otro momento, el periodista le preguntó si Jerí Oré tendría alguna oportunidad con ella después de cumplir su gobierno de transición, posibilidad de que Batallanos descartó inmediatamente: "No, ya no. El chiste es ahorita. Ya para qué cuando no sea presidente", sostuvo.