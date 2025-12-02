Marvel prepara más de ¡30 versiones del tráiler de Avengers: Doomsday!

Marvel Studios prepara un regreso contundente. El estudio confirmó que el primer adelanto de Avengers: Doomsday se mostrará el 19 de diciembre junto al estreno de Avatar: Fuego y Cenizas, pero lo que más ha sorprendido es la existencia de más de 30 montajes distintos del tráiler. Esta estrategia, poco usual incluso para un blockbuster, refleja la extrema cautela con la que Disney busca reconectar con una audiencia que exige recuperar el nivel de impacto de producciones como Infinity War y Endgame.

Un tráiler bajo presión y un elenco repleto de pesos pesados

La multiplicidad de versiones responde a un intento de afinar al máximo el tono que guiará la campaña promocional. El estudio analiza qué corte podría recuperar la emoción del público tras varios proyectos recibidos con frialdad. Entre las posibilidades que se barajan internamente figuran un enfoque cargado de nostalgia, la apuesta por un despliegue de acción multiversal o, incluso, un montaje que bordea el spoiler al insinuar retornos muy esperados. La selección final, sin embargo, sigue bajo llave.

Más allá del tráiler, un evento reciente de Disney confirmó los equipos y personajes que formarán parte de esta nueva fase del UCM. En el frente de los Avengers destacan Thor, Loki, Ant-Man, Shang-Chi, el Capitán América de Sam Wilson y Falcon. La película también integrará a figuras clave de los X-Men, como Charles Xavier, Mystique, Gambit, Cyclops, Nightcrawler, Beast y Magneto; además de incorporar al grupo de los Fantastic Four y al equipo de los Thunderbolts, que tendrán un rol decisivo en la historia.

La incógnita ahora gira en torno a si el tráiler se liberará online de forma paralela a su debut en salas. Marvel evalúa acelerar el lanzamiento digital para evitar filtraciones, considerando la magnitud de lo que podría mostrar. Con un elenco tan extenso y un tráiler sometido a revisiones minuciosas, Avengers: Doomsday se perfila como un punto de inflexión para la franquicia en su intento por recuperar la confianza del público.