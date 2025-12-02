Sabrina Carpenter denuncia a la gestión de Trump por usar su canción en un video de deportaciones: "Es malvado"

La Casa Blanca desató una fuerte polémica tras difundir en redes sociales un breve video donde muestra intervenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acompañadas por “Juno”, uno de los temas más populares de Sabrina Carpenter. El material, publicado el lunes, mezcla imágenes de protestas contra las redadas migratorias con detenciones realizadas por agentes, mientras suena una de las frases más comentadas de la canción.

Sabrina Carpenter rechaza el uso político de su música

La elección del tema no pasó desapercibida debido a su carga humorística y provocativa dentro de los conciertos de Carpenter, donde la artista realiza poses teatrales que se vuelven virales en cada presentación. Sin embargo, en el video oficial, esas líneas fueron colocadas sobre escenas de arrestos y persecuciones a inmigrantes, generando críticas por el contraste entre el tono de la canción y el contenido del clip difundido por el gobierno de Donald Trump.

La cantante reaccionó este martes con un mensaje directo dirigido a la cuenta de la Casa Blanca en X. En su publicación calificó el video como “repugnante” y rechazó públicamente que su obra musical sea utilizada para respaldar políticas migratorias de Estados Unidos que considera inhumanas. Carpenter, de 26 años, atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera, con conciertos agotados y seis nominaciones a los Grammy 2026.

No es la primera figura del pop que cuestiona al Gobierno de Trump por emplear canciones en contenidos oficiales. Olivia Rodrigo denunció hace semanas el uso de “All-American Bitch” en un video destinado a promover la autodeportación mediante una aplicación estatal, mientras que artistas como Rihanna, Pharrell Williams, Queen o los Rolling Stones también se han opuesto a que su música sea usada en mensajes políticos sin autorización.