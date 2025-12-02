Christian Cueva a Pamela Franco: “Mi mujer; la única, la original, la que respira bajo el agua”

El mediocampista Christian Cueva volvió a estar en el centro de la polémica luego de realizar un comentario de doble sentido sobre la cantante Pamela Franco durante un live con Gerald Oropeza. Durante la transmisión, Cueva sorprendió al referirse a su pareja con la frase: “Pamela Franco, mi mujer; la única, la original, la que respira bajo el agua”.

Sus palabras provocaron la inmediata reacción de Oropeza: “¿Cómo que respira bajo el agua?”. El futbolista no dio más detalles y solo añadió: “Ya tú sabes, hermano, eso se habla por interno”.

El comentario, que rápidamente se viralizó en TikTok y otras redes sociales, generó una ola de críticas por parte de usuarios que consideraron la frase como una falta de respeto hacia su pareja.

Entre los mensajes más destacados se leía: “Qué horrible que tu pareja se refiera a ti de esa manera” y “Qué feo habla este hombre de su mujer”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

La polémica ocurre días después de la celebración del cumpleaños número 34 de Cueva en Guayaquil, evento al que asistieron familiares y la propia Pamela Franco, quien viajó especialmente para acompañarlo.

¿QUÉ SIGNIFICA LA FRASE LANZADA POR CUEVA?

Según el diccionario de frases callejeras en Internet, la expresión utilizada por el futbolista hace referencia al sexo oral que realiza la mujer hacia su pareja durante la intimidad.