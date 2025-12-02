Pamela López se hizo prueba de ETS por Christian Cueva y pide el divorcio: “No quiero seguir atada”

Pamela López volvió a pronunciarse sobre su situación matrimonial con Christian Cueva. En una transmisión en vivo, la trujillana reveló que se sometió a un examen de enfermedades de transmisión sexual (ETS) ante los constantes rumores de infidelidad del futbolista, y confirmó que los resultados fueron negativos.

PAMELA LOPEZ EXIGE EL DIVORCIO

Con evidente molestia, Pamela López afirmó que su relación con el jugador llegó a un punto sin retorno. “El título de esposa, a estas alturas, me da vergüenza. Públicamente le pido el divorcio, no quiero seguir atada”, declaró, dejando claro que su prioridad es cerrar definitivamente este capítulo.

La pareja contrajo matrimonio en 2019, pero desde entonces ha enfrentado múltiples escándalos mediáticos. López sostuvo que no soporta seguir expuesta a nuevas polémicas. “Cada vez salen más personajes y nunca termina”, añadió.

RESULTADO NEGATIVO

Durante la transmisión, la también cantante explicó que decidió realizarse una prueba médica tras los recientes rumores que vinculan a Cueva con otras mujeres. “Gracias a Dios me hice un chequeo y no tengo ninguna enfermedad”, dijo, agradeciendo el apoyo de sus seguidores.

La expareja del futbolista no ocultó su indignación: “Es una caja de pandora, siempre sale un nuevo personaje a hablar que él escribió, que la afanó... y yo digo ‘qué asco’”. Con estas declaraciones, López volvió a poner en el ojo público una de las separaciones más comentadas de la farándula peruana.