‘Amá Charo’ opina sobre posible boda de Farfán y Xiomy Kanashiro: “Es buena chica, pero no apunto a eso”

Una simple pregunta encendió la curiosidad de los seguidores de Jefferson Farfán. ‘Amá Charo’, madre del exfutbolista, fue abordada por la prensa y sorprendió con su respuesta al ser consultada sobre una posible boda entre su hijo y su actual pareja, la bailarina Xiomy Kanashiro.

“ES BUENA CHICA, PERO NO APUNTO A ESO”

Durante la entrevista para América Hoy, la madre de la ‘Foquita’ elogió a Xiomy Kanashiro, aunque evitó profundizar sobre el futuro de la relación. “Es una buena chica”, comentó, pero su respuesta cambió el tono cuando le preguntaron si veía a su hijo en el altar. “¿Jefferson se nos casa? Eso sí no sé, no apunto a eso”, respondió, dejando abierta la interpretación de sus palabras.

El comentario rápidamente se volvió tendencia en redes, donde muchos recordaron el fuerte vínculo entre Doña Charo y su hijo, además de su carácter reservado sobre los temas sentimentales del exjugador de la selección peruana.

XIOMY KANASHIRO MANTIENE LA CALMA ANTE RUMORES DE BODA

Por su parte, Xiomy Kanashiro también habló del tema en una entrevista con Trome. Ante la pregunta directa sobre un posible matrimonio con Farfán, la bailarina respondió: “Quién sabe, quién sabe... En algún momento”. No obstante, dejó en claro que no le gustaría que su boda sea mediática.

“Mientras menos cuentes, mejor te va. A mí no me gusta ventilar mucho mi vida privada”, precisó. Su respuesta coincide con la postura discreta que ambos han mantenido en los últimos meses, pese a los rumores sobre un posible compromiso.