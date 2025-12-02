Bryan Torres asegura que él terminó con Samahara Lobatón y que no fue por una infidelidad

El romance entre Bryan Torres y Samahara Lobatón volvió a ocupar titulares luego de que ambos confirmaran su separación. Mientras la hija de Melissa Klug aseguró que decidió alejarse por “una falta de respeto”, el salsero salió al frente para afirmar que fue él quien puso fin a la relación, negando cualquier infidelidad y generando una nueva ola de reacciones en redes sociales.

BRYAN TORRES Y SU VERSIÓN DE LA HISTORIA

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Bryan Torres aseguró que la decisión de terminar la relación fue suya y explicó que actuó “por respeto a sus hijos”. “Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo. Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan y cuando hay que irse, hay que irse”, expresó el cantante.

Foto: Instagram Bryan Torres

Torres negó rotundamente que su separación se deba a la presencia de una tercera persona. “No es por un tercero ni infidelidades. Esto no me lo redactó nadie, lo hablo desde mi corazón”, escribió, afirmando que seguirá enfocado en su carrera y su familia.

Foto: Instagram Bryan Torres

SAMAHARA RESPONDE Y LO ACUSA DE VICTIMIZARSE

Poco después del pronunciamiento del salsero, Samahara Lobatón publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta directa. “A las personas que siempre se victimizan a pesar de sus malas acciones, hay que mantenerlas bien lejos”, señaló la influencer, añadiendo que no permitirá faltas de respeto en su vida ni en la de sus hijos.

En su propio comunicado, Lobatón afirmó que la ruptura fue definitiva y se debió a una conducta que calificó como “imperdonable”. “Cierro esta etapa con la frente en alto y mi corazón puesto en reconstruir mi vida”, indicó. La pareja, que había oficializado su relación en julio tras varios meses de rumores, vuelve a estar en el centro de la polémica por sus declaraciones cruzadas.