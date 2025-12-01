Samahara Lobatón anuncia su separación de Bryan Torres

La influencer Samahara Lobatón anunció públicamente el fin de su relación con Bryan Torres, padre de sus dos hijos más recientes. Según su comunicado, la decisión se tomó tras “el descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”.

Foto: Instagram/Samahara Lobatón

Samahara Lobatón termina relación con Bryan Torres por presunta falta de respeto y compromiso

A través, de su cuenta de Instagram Lobatón remarcó que, debido a experiencias anteriores de conocimiento público, dejó claros los límites que no estaría dispuesta a tolerar. “Por experiencias previas —de conocimiento público— dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de nuestra familia”, señaló la modelo. Sin embargo, afirmó que estos límites fueron vulnerados, lo que motivó la ruptura.

La artista enfatizó que su enfoque ahora estará centrado en ella misma y en sus hijos. “Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida y en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza”, escribió en su mensaje dirigido a sus seguidores.

Finalmente, Samahara agradeció el apoyo de su entorno cercano. “Agradezco profundamente a mis amigos y a mi familia, quienes me recuerdan cada día todo lo mejorado en mi vida y me impulsan a seguir adelante, esta vez, sola pero más fuerte que nunca”, concluyó, dejando claro que afrontará esta nueva etapa con determinación.